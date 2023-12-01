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У Києві впав будівельний кран та пошкодив трубопровід: затопило вулицю, рух перекрито

Київ, П'ятниця 01 грудня 2023 13:35
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У Києві впав будівельний кран та пошкодив трубопровід: затопило вулицю, рух перекрито Фото: у Києві впав будівельний кран та пошкодив трубопровід (t.me/kyivpatrol)
Автор: Тетяна Степанова

У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран та пошкодив трубопровід, внаслідок чого затопило вулицю Ревуцького. Рух транспорту перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"На вулиці Ревуцького, через падіння крана на будівництві, прорвало трубопровід. Внаслідок чого перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана", - йдеться в повідомленні.

У мережі публікують відео з місця події.

Водночас "Київпастранс" попередив про затримку руху автобусів №17, 18 та 91.

"Затримується рух автобусів №17, 18, 91 по вул. Ревуцького впав будівельний кран. На місце направлено відповідальну службу міста", - зазначили в компанії.

Рух автобусів №17,18,91 організовано по вул. Тростянецька - вул.Вербицького - вул.Братства тарасівців.

Прорив труби у Києві

Нагадаємо, 15 листопада у Києві прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській.

Окріп залив всю вулицю. Вода також повністю затопила підземний перехід.

Також у Києві зранку 2 листопада стався прорив труби. Вулицю залило окропом.

Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська.

Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.

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