В Киеве упал строительный кран и повредил трубопровод: затопило улицу, движение перекрыто
В Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод, в результате чего затопило улицу Ревуцкого. Движение транспорта перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.
"На улице Ревуцкого из-за падения крана на строительстве прорвало трубопровод. В результате чего перекрыто движение транспорта от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана", - говорится в сообщении.
В сети публикуют видео с места происшествия.
В то же время "Киевпасстранс" предупредил о задержке движения автобусов №17, 18 и 91.
"Задерживается движение автобусов №17, 18, 91 по ул. Ревуцкого упал строительный кран. На место направлена ответственная служба города", - отметили в компании.
Движение автобусов №17,18,91 организовано по ул. Тростянецкая - ул.Вербицкого - ул. Братства тарасовцев.
Прорыв трубы в Киеве
Напомним, 15 ноября в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, по улице Саперно-Слободской.
Кипяток залил всю улицу. Вода также полностью затопила подземный переход.
Также в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.
Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.
Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.