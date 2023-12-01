В Киеве упал строительный кран и повредил трубопровод: затопило улицу, движение перекрыто

В Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод, в результате чего затопило улицу Ревуцкого. Движение транспорта перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"На улице Ревуцкого из-за падения крана на строительстве прорвало трубопровод. В результате чего перекрыто движение транспорта от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана", - говорится в сообщении.

В сети публикуют видео с места происшествия.

В то же время "Киевпасстранс" предупредил о задержке движения автобусов №17, 18 и 91.

"Задерживается движение автобусов №17, 18, 91 по ул. Ревуцкого упал строительный кран. На место направлена ответственная служба города", - отметили в компании.

Движение автобусов №17,18,91 организовано по ул. Тростянецкая - ул.Вербицкого - ул. Братства тарасовцев.

Прорыв трубы в Киеве

Напомним, 15 ноября в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, по улице Саперно-Слободской.

Кипяток залил всю улицу. Вода также полностью затопила подземный переход.

Также в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.

Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.

Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.