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У Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет: пошкоджені автівки

Фото: у Києві знаходять уламки збитих дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок атаки в ніч на 4 травня у Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет. Їх виявили у різних районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків", - йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків у Києві були пошкоджені припарковані автівки, їхня кількість уточнюється, а також дорожнє покриття.

"Інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта уточнюється", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну, випустивши 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 18 "Шахедів".

У районі Києві захисники збили всі ворожі цілі. За попередніми даними, окупанти застосували не лише дрони-камікадзе, але й ракети, ймовірно, балістичного типу.

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