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В Киеве упало до 10 обломков сбитых дронов и ракет: повреждены автомобили

Фото: в Киеве находят обломки сбитых дронов и ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате атаки в ночь на 4 мая в Киеве упало до 10 обломков сбитых дронов и ракет. Их обнаружили в разных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков", - говорится в сообщении.

Из-за падения обломков в Киеве были повреждены припаркованные автомобили, их количество уточняется, а также дорожное покрытие.

"Информации по потерпевшим гражданам нет. Остальные уточняются", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину, выпустив 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 18 "Шахедов".

В районе Киеве защитники сбили все вражеские цели. По предварительным данным, оккупанты применили не только дроны-камикадзе, но и ракеты, вероятно, баллистического типа.

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