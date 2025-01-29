У Києві впали уламки після роботи ППО: які наслідки

У Києві зранку 29 січня працювали сили ППО по ворожих дронах. В одному з районів впали уламки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

Він зазначив, що було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості. Внаслідок падіння уламків загорілась трава та кущі.

"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 10:25

Пожежу у Деснянському районі на площі до 2 гектарів локалізовано, повідомили в КМВА. Постраждалих немає.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:03. Вона тривала майже пів години. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожого безпілотника у напрямку столиці.

Після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу сили ППО.