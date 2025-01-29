В Киеве упали обломки после работы ПВО: какие последствия
В Киеве утром 29 января работали силы ПВО по вражеским дронам. В одном из районов упали обломки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Он отметил, что было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности. В результате падения обломков загорелась трава и кусты.
"Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:25
Пожар в Деснянском районе на площади до 2 гектаров локализован, сообщили в КГВА. Пострадавших нет.
Напомним, воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:03. Она длилась почти полчаса. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении столицы.
После объявления тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе силы ПВО.
Ночная атака дронов
В ночь на 29 января российские войска выпустили по Украине дроны. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, были зафиксированы пуски 57 беспилотников, а также баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.
Силы ПВО уничтожили 29 дронов, еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
Ночью в Киеве упали обломки сбитого дрона, это произошло возле одной из станций метро. По данным местных властей, повреждено здание Дарницкого депо.
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