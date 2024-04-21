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В Киеве водитель BMW устроил смертельное ДТП, драгер показал опьянение

Киев, Воскресенье 21 апреля 2024 23:01
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В Киеве водитель BMW устроил смертельное ДТП, драгер показал опьянение Фото: в Киеве водитель BMW совершил ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве задержали водителя автомобиля BMW, сбившего двух пешеходов в Оболонском районе. Драгер показал, что водитель был не трезв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Происшествие произошло сегодня около 19:30 на Большой Кольцевой дороге. Полицейские получили сообщение, что в результате автопроисшествия были травмированы два человека. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и врачи", - рассказали в полиции.

Как установили правоохранители, водитель BMW не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате наезда погибла женщина 1983 года рождения. Другой пешеход - мужчина 1990 года рождения - попал в больницу с телесными повреждениями.

"Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он прошел проверку на состояние опьянения - прибор драгер показал 0,35 промилле", - добавили в полиции Киева.

Водителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

На картинке могут быть: 3 человека, автомобиль, дорога и текст

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Германии перевернулся экскурсионный автобус со старшеклассниками, направлявшийся в Британию. В результате аварии пострадали около 30 человек - дети и водитель.

А на днях смертельная авария произошла в Запорожье. Там после столкновения Nissan X-Trail и Audi один из автомобилей загорелся. В результате ДТП погибли два человека, а еще один - пострадал.

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