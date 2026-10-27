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У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс ДТЕК

12:50 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: офіс ''ДТЕК Київські електромережі'' пошкоджено внаслідок російського обстрілу Києва (ДТЕК)

Під час масованої атаки на Київ російські війська пошкодили один з офісів ДТЕК. Наразі енергетики працюють на місці та оцінюють наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

Під час масованої російської атаки на столицю зазнав пошкоджень офіс компанії ''ДТЕК Київські електромережі''.

Наразі енергетики працюють на місці події, ліквідовують наслідки обстрілу та встановлюють масштаби пошкоджень.

У компанії наголосили, що попри постійну небезпеку працівники продовжують робити все можливе, аби забезпечувати українські родини електроенергією.

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