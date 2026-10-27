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В Киеве в результате российского обстрела поврежден офис ДТЭК

12:50 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: офис ''ДТЭК Киевские электросети'' повреждены в результате российского обстрела Киева (ДТЭК)

Во время массированной атаки на Киев российские войска повредили один из офисов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают на месте и оценивают последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

Во время массированной российской атаки на столицу получил повреждения офис компании ''ДТЭК Киевские электросети''.

В настоящее время энергетики работают на месте происшествия, ликвидируют последствия обстрела и устанавливают масштабы повреждений.

В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянную опасность, работники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечивать украинские семьи электроэнергией.

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