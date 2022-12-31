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У Києві внаслідок обстрілу одного з районів є загиблий та постраждалі

Фото: у Києві внаслідок обстрілу одного з районів є загиблий та постраждалі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок обстрілу росіян по Солом'янському району Києва є загиблий. Також багато постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - пише Кличко.

Також міський голова Києва додав, що внаслідок обстрілу госпіталізували трьох жінок й ще двох чоловіків.

Оновлено о 14:56

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - пише Кличко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року. Також в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

У Києві під час обстрілу пролунали вибухи в трьох різних районах столиці.

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