У Києві внаслідок нічної атаки загинула людина

Станом на 02:55 КМВА підтвердила загибель однієї людини внаслідок нічної атаки на столицю.

"На жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким", - повідомили в адміністрації.

Уночі 30 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами - тривогу через загрозу удару оголосили близько 01:07, а вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи. Наслідки зафіксували одразу у двох районах столиці - загоряння через падіння уламків сталось у Святошинському районі та на Оболоні.