В Киеве в результате ночной атаки погиб человек

В результате ночной атаки на Киев погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Киевской городской военной администрации.
По состоянию на 02:55 КМВА подтвердила гибель одного человека в результате ночной атаки на столицу.
"К сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в администрации.
Ночью 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами - тревогу из-за угрозы удара объявили около 01:07, а уже через несколько минут в городе раздались взрывы. Последствия зафиксировали сразу в двух районах столицы - возгорание из-за падения обломков произошло в Святошинском районе и Оболони.
О вероятности такой атаки предупреждали заранее – Зеленский заявлял, что Россия несколько дней подряд готовила массированный обстрел, и призвал украинцев внимательно следить за сигналами тревоги именно в ту ночь.