В Києві не вщухає негода. Вже двоє загиблих та десятки зламаних дерев

Проблеми зі світлом в Україні

Внаслідок негоди в країні зафіксовані проблеми з електропостачанням в 780 населених пунктах 12 областей України. Найбільше - в Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях.

Ситуація в Києві

В Подільському та Шевченківському районах Києва відомо про двох загиблих внаслідок падіння дерев.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, серед загиблих двоє чоловіків 65 й 35 років. Також відомо про сімох людей, які отримали травми й перелом. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці

Фото: в Києві внаслідок негоди збільшилась кількість жертв та руйнувань: що відомо наразі (t.me/Klymenko_MVS)

Загалом зафіксовано факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

"А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку", - пише Клименко.

Як розповідає КМДА, в Києві також пошкоджені:

один житловий будинок;

три кіоски;

чотири автомобілі.

"Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера", - пише пресслужба КМДА.

Яких правил важливо дотримуватись:

вікна будинків необхідно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач;

у разі сильного вітру сховатись в приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу дерев, не паркувати поруч з ними транспорт.

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок: