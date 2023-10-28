В Києві не вщухає негода. Вже двоє загиблих та десятки зламаних дерев

В Києві та загалом в Україні продовжує вирувати негода. Окрім руйнувань, на жаль, також зросла й кількість загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Проблеми зі світлом в Україні
Внаслідок негоди в країні зафіксовані проблеми з електропостачанням в 780 населених пунктах 12 областей України. Найбільше - в Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях.
Ситуація в Києві
В Подільському та Шевченківському районах Києва відомо про двох загиблих внаслідок падіння дерев.
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, серед загиблих двоє чоловіків 65 й 35 років. Також відомо про сімох людей, які отримали травми й перелом. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці
Фото: в Києві внаслідок негоди збільшилась кількість жертв та руйнувань: що відомо наразі (t.me/Klymenko_MVS)
Загалом зафіксовано факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.
"А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку", - пише Клименко.
Як розповідає КМДА, в Києві також пошкоджені:
"Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера", - пише пресслужба КМДА.
Яких правил важливо дотримуватись:
Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:
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