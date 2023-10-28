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В Киеве не утихает непогода. Уже двое погибших и десятки сломанных деревьев

Фото: в Киеве в результате непогоды увеличилось количество жертв и разрушений: что известно сейчас (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и в целом в Украине продолжает бушевать непогода. Кроме разрушений, к сожалению, также возросло и количество погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Проблемы со светом в Украине 

Вследствие непогоды в стране зафиксированы проблемы с электроснабжением в 780 населенных пунктах 12 областей Украины. Больше всего - в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях. 

Ситуация в Киеве 

В Подольском и Шевченковском районах Киева известно о двух погибших в результате падения деревьев. 

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, среди погибших двое мужчин 65 и 35 лет. Также известно о семи людях, которые получили травмы и перелом. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы  

 

Фото: в Киеве в результате непогоды увеличилось количество жертв и разрушений: что известно сейчас (t.me/Klymenko_MVS)

Всего зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. 

"А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину", - пишет Клименко.

Как рассказывает КГГА, в Киеве также повреждены: 

  • один жилой дом; 
  • три киоска; 
  • четыре автомобиля. 

"Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера", - пишет пресс-служба КГГА. 

Какие правила важно соблюдать: 

  • окна домов необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач; 
  • в случае сильного ветра спрятаться в помещении или естественном укрытии; 
  • избегать пребывания вблизи деревьев, не парковать рядом с ними транспорт. 

Куда обращаться в случае падения дерева или веток:

  • "Київзеленбуд" - 0442724018;
  • горячая линия спасателей - 101 или 0444303713;
  • В случае травмирования звоните по телефону 103.

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