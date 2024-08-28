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У Києві визначилися з основною формою навчання в закладах освіти

Фото: Навчання в Києві у цьому році буде очним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада оборони Києва визначила очну форму основною в закладах освіти у цьому навчальному році. Але можуть бути застосовані дистанційна та змішані форми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"Було прийняте рішення, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма", - йдеться в повідомленні.

Але, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів, зазначили в Раді оборони.

З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу.

Нагадаємо, постанову уряду визначено, що навчальний рік в Україні триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території

Крім того, педагогічна рада кожного закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах затверджених урядом дат. Канікули у закладах освіти протягом навчального року мають тривати не менше 30 календарних днів. Однак їх періодичність та тривалість навчальні заклади визначатимуть на свій розсуд.

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КиївШкола