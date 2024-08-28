RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве определились с основной формой обучения в учебных заведениях

Фото: Обучение в Киеве в этом году будет очным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет обороны Киева определил очную форму основной в учебных заведениях в этом учебном году. Но могут быть применены дистанционная и смешанная формы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма", - говорится в сообщении.

Но в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством Украины. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий, отметили в Совете обороны.

Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос обеспечения всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса.

Напомним, постановление правительства определено, что учебный год в Украине продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации безопасности на той или иной территории.

Кроме того, педагогический совет каждого учреждения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах утвержденных правительством дат. Каникулы в учебных заведениях должны длиться не менее 30 календарных дней. Однако их периодичность и продолжительность учебные заведения будут определять по своему усмотрению.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевШкола