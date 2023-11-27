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У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України (відео)

Фото: у Києві вітер пошкодив найбільший прапор України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві сильний вітер пошкодив прапор України біля "Батьківщини-матері" у понеділок, 27 листопада. Його знімуть, щоб після покращення погодних умов замінити на новий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та місцеві Telegram-канали.

Спочатку про це повідомили жителі столиці у соцмережах і оприлюднили відео.

Згодом у КМДА повідомили, що пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове.

Там зазначили, що попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. 

"Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове.Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови", - повідомила столична влада.

Варто зазначити, що на сьогодні споруда флагштока у Києві є найбільшою в Україні. Його висота - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.

При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

Вже зранку в'їзд до Києва для великогабаритного транспорту тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.

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