У Києві вирує негода: сильна злива заливає вулиці (фото, відео)

У Києві надвечір 6 серпня розпочалась раптова злива. У різних районах міста вже фіксують сильний дощ та пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
У кількох районах міста стрімко почалась злива, місцями з поривами вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах.
Мешканців просять бути обережними, не ховатися під деревами й уникати пересування без нагальної потреби.
Зауважимо, що ще вчора українців попереджали, що 6 серпня у Києві та області очікуються грози, град та шквали. Через негоду оголошено штормове попередження.
Варто додати, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Оновлено о 13:35.
У зв'язку з погіршенням погодних умов відбудуться деякі зміни в русі транспорту.
Як повідомив Київпастранс, затримується рух тролейбусів № 43 та № 43К по бульвару Міхновського з причини скупчення води.
Зауважимо, що під час грози варто уникати місць поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Куди звертатись за допомогою:
Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.