У Києві вирує негода: сильна злива заливає вулиці (фото, відео)

У кількох районах міста стрімко почалась злива, місцями з поривами вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах.

Мешканців просять бути обережними, не ховатися під деревами й уникати пересування без нагальної потреби.

Зауважимо, що ще вчора українців попереджали, що 6 серпня у Києві та області очікуються грози, град та шквали. Через негоду оголошено штормове попередження.

Варто додати, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Оновлено о 13:35.

У зв'язку з погіршенням погодних умов відбудуться деякі зміни в русі транспорту.

Як повідомив Київпастранс, затримується рух тролейбусів № 43 та № 43К по бульвару Міхновського з причини скупчення води.