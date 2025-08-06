В Киеве бушует непогода: сильный ливень заливает улицы (фото, видео)

В нескольких районах города стремительно начался ливень, местами с порывами ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах.

Жителей просят быть осторожными, не прятаться под деревьями и избегать передвижения без необходимости.

Заметим, что еще вчера украинцев предупреждали, что 6 августа в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Стоит добавить, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Обновлено в 13:35.

В связи с ухудшением погодных условий произойдут некоторые изменения в движении транспорта.

Как сообщил Киевпастранс, задерживается движение троллейбусов № 43 и № 43К по бульвару Михновского по причине скопления воды.