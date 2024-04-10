У Києві вирішили не запускати фонтани: у чому причина

"У 2024 році, як і в попередні роки під час дії воєнного стану, не вмикатимуть найбільші фонтанні комплекси Києва, розташовані в центрі", - повідомили в адміністрації міста.

Це рішення зумовлене необхідністю економії, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.

Йдеться про 8 масштабних та енерговитратних фонтанних комплексів, що мають потужне насосне обладнання, а саме:

фонтани "Великий", "Каскадний" та "Малий" на Майдані Незалежності;

фонтан "Засновники Києва" на непарній стороні вул. Хрещатик;

фонтан "Водяна куля" на Майдані Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик);

фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25;

фонтан на вул. Велика Васильківська, 119-121;

фонтани в акваторії Русанівського каналу.

Які локальні фонтани працюватимуть у Києві

Підприємство "Київводфонд" здійснюватиме їхнє обслуговування в поточному режимі, незалежно від того, чи працюють вони. Це пов'язано з тим, що фонтани мають складну технологічну будову та обладнання.

Водночас для містян і гостей Києва в парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, роботу яких забезпечують районні зеленбуди. Вони більш економні з точки зору споживання електроенергії.

Загалом у 2024 році на території зелених зон планується запуск 25 фонтанів. Вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня. Вони знаходяться в: