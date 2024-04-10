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Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями

Середа 10 квітня 2024 10:03
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Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерія Поліщук

В Києві 11-12 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"Закликаємо киян і гостей столиці бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

У КМДА нагадали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

"Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту", - йдеться у повідомленні.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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