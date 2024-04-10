Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"Закликаємо киян і гостей столиці бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

У КМДА нагадали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

"Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту", - йдеться у повідомленні.