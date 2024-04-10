В Киеве решили не запускать фонтаны: в чем причина

Центральные фонтаны Киева не будут запускать в работу в этом году из соображений экономии. Для горожан будут работать локальные фонтаны в парках и скверах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КГГА.
"В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре", - сообщили в администрации города.
Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.
Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:
Предприятие "Киевводфонд" будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.
В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.
Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в:
Киевская городская государственная администрация сообщила, что 11-12 апреля в столице ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.
В КГГА напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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