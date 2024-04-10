В Киеве решили не запускать фонтаны: в чем причина

"В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре", - сообщили в администрации города.

Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.

Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:

фонтаны "Большой", "Каскадный" и "Малый" на Майдане Независимости;

фонтан "Основатели Киева" на нечетной стороне ул. Крещатик;

фонтан "Водяной шар" на Майдане Независимости (нечетная сторона ул. Крещатик);

фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25;

фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121;

фонтаны в акватории Русановского канала.

Какие локальные фонтаны будут работать в Киеве

Предприятие "Киевводфонд" будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.

В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.

Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в: