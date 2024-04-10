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В Киеве решили не запускать фонтаны: в чем причина

Архивное фото: центральные фонтаны Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Центральные фонтаны Киева не будут запускать в работу в этом году из соображений экономии. Для горожан будут работать локальные фонтаны в парках и скверах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КГГА.

"В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре", - сообщили в администрации города.

Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными. 

Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:

  • фонтаны "Большой", "Каскадный" и "Малый" на Майдане Независимости;
  • фонтан "Основатели Киева" на нечетной стороне ул. Крещатик;
  • фонтан "Водяной шар" на Майдане Независимости (нечетная сторона ул. Крещатик);
  • фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25;
  • фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121;
  • фонтаны в акватории Русановского канала.

Какие локальные фонтаны будут работать в Киеве

Предприятие "Киевводфонд" будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.

В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.

Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в:

  • сквере им. Ивана Федорова;
  • парке "Победа";
  • парке "Аврора";
  • парке "Позняки";
  • парке "Партизанской славы";
  • сквере на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному);
  • сквере на Контрактовой площади (фонтан "Самсон");
  • сквере на площади "Щекавицкой";
  • парке "Куреневский";
  • площади Оболонской, 6;
  • просп. Владимира Ивасюка, 2-Д (Сад камней);
  • парке "Совки";
  • парке им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана);
  • парке "Владимирская горка" (2 фонтана);
  • парке "Сырецкий";
  • сквере "Золотоворотский";
  • сквере "Мюнхенский";
  • сквере им. Ивана Котляревского;
  • сквере возле Оперного театра;
  • сквере на Владимирском проезде;
  • сквере "Литовский";
  • сквере имени Николая Макаренко.

Важная информация для жителей Киева

Киевская городская государственная администрация сообщила, что 11-12 апреля в столице ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

В КГГА напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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