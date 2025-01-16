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У Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто: що відомо

Ворожі атаки знищують різні транспортні засоби (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Киян і гостей столиці чекають зміни. Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко дав доручення розпочати процес вивезення з вулиць міста автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

Що відомо про ініціативу очільника КМВА

За словами Ткаченка, нині в Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок.

"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою", - наголосив він.

Понівечена ворожим обстрілом машина (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Очільник КМВА зауважив, що багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми:

  • звужують проїзд для рятувальної техніки;
  • псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

Залишки знищених транспортних засобів (фото: facebook.com/timurtkachenko)

"Починаємо процес вивезення таких транспортних засобів", - додав він.

Ткаченко повідомив також, що на найближчому засіданні Ради оборони міста - спільно з відповідними службами - планується напрацювання ефективного механізму, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

Допис Ткаченка (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Нагадаємо, раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який допоможе громадянам комунікувати з владою в рамках пошуку і перевірки найближчих укриттів на час повітряної тривоги.

Читайте також, чи можуть у Києві змінити режим роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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