У Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто: що відомо

Киян і гостей столиці чекають зміни. Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко дав доручення розпочати процес вивезення з вулиць міста автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.
За словами Ткаченка, нині в Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок.
"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою", - наголосив він.
Понівечена ворожим обстрілом машина (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Очільник КМВА зауважив, що багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми:
Залишки знищених транспортних засобів (фото: facebook.com/timurtkachenko)
"Починаємо процес вивезення таких транспортних засобів", - додав він.
Ткаченко повідомив також, що на найближчому засіданні Ради оборони міста - спільно з відповідними службами - планується напрацювання ефективного механізму, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.
Допис Ткаченка (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)
Нагадаємо, раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який допоможе громадянам комунікувати з владою в рамках пошуку і перевірки найближчих укриттів на час повітряної тривоги.
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