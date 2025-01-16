У Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто: що відомо

Нагадаємо, раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який допоможе громадянам комунікувати з владою в рамках пошуку і перевірки найближчих укриттів на час повітряної тривоги.

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