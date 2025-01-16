RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто: что известно

Вражеские атаки уничтожают различные транспортные средства (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Киевлян и гостей столицы ждут перемены. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко дал поручение начать процесс вывоза с улиц города автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.

Что известно об инициативе главы КГВА

По словам Ткаченко, сейчас в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей.

"Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью", - подчеркнул он.

Изуродованная вражеским обстрелом машина (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Глава КГВА отметил, что многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы:

  • сужают проезд для спасательной техники;
  • портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.

Остатки уничтоженных транспортных средств (фото: facebook.com/timurtkachenko)

"Начинаем процесс вывоза таких транспортных средств", - добавил он.

Ткаченко сообщил также, что на ближайшем заседании Совета обороны города - совместно с соответствующими службами - планируется наработка эффективного механизма, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем.

Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Напомним, ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который поможет гражданам коммуницировать с властями в рамках поиска и проверки ближайших укрытий на время воздушной тревоги.

Читайте также, могут ли в Киеве изменить режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл КиєваАвтомобильное движениеАтака дроновРакетная атака