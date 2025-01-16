В Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто: что известно

Напомним, ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который поможет гражданам коммуницировать с властями в рамках поиска и проверки ближайших укрытий на время воздушной тревоги.

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