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У Києві горить підприємство в Подільському районі

Фото: у Києві виникла пожежа на підприємстві в Подільському районі (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі. Усі служби вже працюють на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці - згодом", - пише міський голова.

Фото: у Києві виникла пожежа на підприємстві в Подільському районі (t.me/vitaliy_klitschko)

За словами очевидців, правоохоронці перекрили вулицю Новокостянтинівку.

Оновлено о 15:38

Пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. Площа вогню становить 3 тисячі квадратних метрів.

"Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані оновлюються. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі. Ситуація контрольована", - додає КМВА.

Фото: у Києві виникла пожежа на підприємстві в Подільському районі (t.me/VA_Kyiv/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Дарницькому районі Києва загинули люди внаслідок вибуху газового балона. Пізніше прокуратура повідомила про підозру керуючому приватної майстерні.

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Київ