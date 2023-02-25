У Києві горить підприємство в Подільському районі

В Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі. Усі служби вже працюють на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Фото: у Києві виникла пожежа на підприємстві в Подільському районі (t.me/VA_Kyiv/)

Фото: у Києві виникла пожежа на підприємстві в Подільському районі (t.me/vitaliy_klitschko)

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці - згодом", - пише міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Дарницькому районі Києва загинули люди внаслідок вибуху газового балона. Пізніше прокуратура повідомила про підозру керуючому приватної майстерні.

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