В Киеве горит предприятие в Подольском районе

В Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе. Все службы уже работают на месте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте. Подробности - позже", - пишет городской голова.
Фото: в Киеве возник пожар на предприятии в Подольском районе (t.me/vitaliy_klitschko)
По словам очевидцев, правоохранители перекрыли улицу Новоконстантиновку.
Обновлено в 15:38
Пожар на складе лако-красочной продукции. Площадь огня составляет 3 тысячи квадратных метров.
"Информация о пострадавших отсутствует. Данные обновляются. Все соответствующие службы работают над ликвидацией пожара. Ситуация контролируемая", - добавляет КГВА.
Фото: в Киеве возник пожар на предприятии в Подольском районе (t.me/VA_Kyiv/)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Дарницком районе Киева погибли люди в результате взрыва газового баллона. Позже прокуратура сообщила о подозрении управляющему частной мастерской.
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