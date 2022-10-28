В Києві викрили співробітника СБУ на хабарі у розмірі більше 100 тисяч доларів: подробиці

В Києві працівника Служби безпеки України викрили на великому хабарі.Обіцяв "клієнту" закрити кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, співробітник СБУ обіцяв за 150 тисяч доларів закрити кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисних копалин. Своєму "клієнту" він розповідав про нібито знайомства з високопосадовцями, які допоможуть йому закрити справу й повернути вилучене майно.

"Після одержання частини грошових коштів - 30 тисячі доларів США його затримали правоохоронці. Раніше в ході контролю за вчиненням злочину зафіксовано отримання ним 10 тисячі доларів США", - пише пресслужба ДБР.

Фото: в Києві викрили співробітника СБУ на хабарі у розмірі більше 100 тисяч доларів (facebook.com/pgo.gov.ua)