UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії

Фото: в Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві викрили зловмисників, які створили спеціалізовану платформу продажу персональних даних українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

На своїй платформі зловмисники зливали:

  • паспортні дані;
  • номери телефонів;
  • номери автомобілів;

"Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 доларів", - пише пресслужба.

Для пошуку клієнтів зловмисники використовували Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці. Серед замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Організатором схеми виявився підприємець з Черкас, який придбав серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

"До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину", - відзначає СБУ.

Фото: в Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії (t.me/SBUkr)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні