На своїй платформі зловмисники зливали:

паспортні дані;

номери телефонів;

номери автомобілів;

"Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 доларів", - пише пресслужба.

Для пошуку клієнтів зловмисники використовували Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці. Серед замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Організатором схеми виявився підприємець з Черкас, який придбав серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

"До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину", - відзначає СБУ.

Фото: в Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії (t.me/SBUkr)