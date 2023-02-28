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В Киеве разоблачили схему продажи данных украинцев, среди покупателей были спецслужбы России

Фото: в Киеве разоблачили схему продажи данных украинцев, среди покупателей были спецслужбы России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве разоблачили злоумышленников, создавших специализированную платформу продаж персональных данных украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

На своей платформе злоумышленники сливали:

  • паспортные данные;
  • номера телефонов;
  • номера автомобилей;

"Для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали "подписку" на соответствующие интернет-ресурсы. Дельцы предлагали приобрести "абонемент" в месяц стоимостью до 200 долларов", - пишет пресс-служба.

Для поиска клиентов злоумышленники использовали Telegram-каналы, а оплату получали на криптокошелек. Среди заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих сил обороны.

Организатором схемы оказался предприниматель из Черкасс, купивший серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных.

"В незаконную деятельность он привлек двух жителей столицы, которые помогали ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства преступления", - отмечает СБУ.

Фото: в Киеве разоблачили схему продажи данных украинцев, среди покупателей были спецслужбы России (t.me/SBUkr)

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