На своей платформе злоумышленники сливали:

паспортные данные;

номера телефонов;

номера автомобилей;

"Для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали "подписку" на соответствующие интернет-ресурсы. Дельцы предлагали приобрести "абонемент" в месяц стоимостью до 200 долларов", - пишет пресс-служба.

Для поиска клиентов злоумышленники использовали Telegram-каналы, а оплату получали на криптокошелек. Среди заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих сил обороны.

Организатором схемы оказался предприниматель из Черкасс, купивший серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных.

"В незаконную деятельность он привлек двух жителей столицы, которые помогали ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства преступления", - отмечает СБУ.

Фото: в Киеве разоблачили схему продажи данных украинцев, среди покупателей были спецслужбы России (t.me/SBUkr)