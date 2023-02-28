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В Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії

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Вівторок 28 лютого 2023 12:52
В Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії Фото: в Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві викрили зловмисників, які створили спеціалізовану платформу продажу персональних даних українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

На своїй платформі зловмисники зливали:

  • паспортні дані;
  • номери телефонів;
  • номери автомобілів;

"Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 доларів", - пише пресслужба.

Для пошуку клієнтів зловмисники використовували Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці. Серед замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Організатором схеми виявився підприємець з Черкас, який придбав серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

"До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину", - відзначає СБУ.

Фото: в Києві викрили схему продажу даних українців, серед покупців були спецслужби Росії (t.me/SBUkr)

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