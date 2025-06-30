У Києві викрили наркокрамницю з Telegram: кокаїн ховали в колонках

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному та 38-річному мешканцям столиці, які організували роботу підпільної онлайн наркокрамниці. Вони пропонували широкий асортимент наркотичних та психотропних засобів, зокрема кокаїн.

За даними слідства, замовлення клієнти робили через канал у Telegram та оплачували через криптогаманець. Ділки пакували товар в коробки з музичними колонками та доставляли клієнтам службою таксі.

Фото: у Києві викрили наркокрамницю з Telegram (t.me/kyiv_pro_office)

Зберігали заборонені речовини у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану, де нелегально мешкав один з організаторів бізнесу. Затримали спільників "на гарячому", під час збуту наркотиків.

Під час обшуків у них вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Вилучене направлено на експертизу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.