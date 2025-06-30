UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві викрили наркокрамницю з Telegram: кокаїн ховали в колонках

Ілюстративне фото: у Києві викрили наркокрамницю з Telegram (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві правоохоронці затримали торгівців кокаїном, які пакували наркотики в аудіоколонки та доставляли клієнтам службами таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному та 38-річному мешканцям столиці, які організували роботу підпільної онлайн наркокрамниці. Вони пропонували широкий асортимент наркотичних та психотропних засобів, зокрема кокаїн.

За даними слідства, замовлення клієнти робили через канал у Telegram та оплачували через криптогаманець. Ділки пакували товар в коробки з музичними колонками та доставляли клієнтам службою таксі.

 Фото: у Києві викрили наркокрамницю з Telegram (t.me/kyiv_pro_office)

Зберігали заборонені речовини у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану, де нелегально мешкав один з організаторів бізнесу. Затримали спільників "на гарячому", під час збуту наркотиків.

Під час обшуків у них вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Вилучене направлено на експертизу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами. Також дільничні офіцери поліції затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція Києва