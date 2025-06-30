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В Киеве разоблачили нарколавку из Telegram: кокаин прятали в колонках

Иллюстративное фото: в Киеве разоблачили наркомагазин из Telegram (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве правоохранители задержали торговцев кокаином, которые паковали наркотики в аудиоколонки и доставляли клиентам службами такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 22-летнему и 38-летнему жителям столицы, которые организовали работу подпольного онлайн наркомагазина. Они предлагали широкий ассортимент наркотических и психотропных средств, в частности кокаин.

По данным следствия, заказы клиенты делали через канал в Telegram и оплачивали через криптокошелек. Дельцы паковали товар в коробки с музыкальными колонками и доставляли клиентам службой такси.

Фото: в Киеве разоблачили наркомагазин с Telegram (t.me/kyiv_pro_office)

Хранили запрещенные вещества в полуподвальном помещении бывшего ресторана, где нелегально жил один из организаторов бизнеса. Задержали сообщников "на горячем", во время сбыта наркотиков.

Во время обысков у них изъяли 1,5 кг кокаина, 300 таблеток экстази, а также мефедрон, каннабис. Изъятое направлено на экспертизу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами. Также участковые офицеры полиции задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.

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