За даними слідства, організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України.

Більшість документів оформлялося через один із районний ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з семи київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

За наявною інформацією, фігуранти допомагали "вирішувати питання" й в багатьох інших регіонах України.

Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за "рекрутинг" клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися.

За попередніми даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей.

Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

Фото: у Києві викрили масштабну схему, за якою виїхали за кордон щонайменше 100 ухилянтів (dbr.gov.ua)

Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили "послуги" зловмисників.

Наразі організатору та шести особам з його "найближчого оточення" повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 КК України (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа - довідки ВЛК).

Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Попри це, в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Зокрема, в Одеській області рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я.

А до того правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови.