По данным следствия, организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В "пакет" документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания о местах, порядке и способе пересечения государственной границы Украины.

Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из семи киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье.

По имеющейся информации, фигуранты помогали "решать вопросы" и во многих других регионах Украины.

Организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за "рекрутинг" клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" для конспирации между собой не пересекались.

По предварительным данным следствия, по этой схеме за границу могло уехать по меньшей мере 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег.

Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

Фото: в Киеве разоблачили масштабную схему, по которой выехали за границу по меньшей мере 100 уклонистов (dbr.gov.ua)

Во время более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины правоохранители изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию противоправной схемы. В ходе досудебного следствия работники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, которые оплатили "услуги" злоумышленников.

В настоящее время организатору и шести лицам из его "ближайшего окружения" сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 УК Украины (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа - справки ВЛК).

Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления учредительных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.