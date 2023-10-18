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У Києві викрили групу осіб, які калічили підприємця та вимагали криптовалюту

Київ, Середа 18 жовтня 2023 17:58
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У Києві викрили групу осіб, які калічили підприємця та вимагали криптовалюту Фото: у Києві викрили групу осіб, які калічили підприємця та вимагали криптовалюту (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили групу осіб у Києві, які били та калічили підприємця, щоб він перерахував криптовалюту на їхній рахунок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, четверо мешканців Черкас, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру та почали вимагати перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок, погрожуючи фізичним насильством.

Підприємець відмовився виконувати вимоги нападників та спробував від них втекти. Але вони наздогнали його, заштовхали назад у квартиру та завдали численних побоїв.

Потім один з нападників зламав потерпілому ногу, інший - погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на їхній рахунок кошти у сумі близько 28 тисяч доларів.

Після отримання переказу підозрювані зв’язали потерпілого скотчем, викрали з квартири його документи і цінні речі та втекли.

Правоохоронцям вдалося встановити нападників. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах.

Під час низки обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також у одного з них вилучили близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї.

Чотирьом особам, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами, повідомили про підозри за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тероризувати жителів Прикарпаття. Банда самостійно створювала проблеми та допомагала їх розв'язувати.

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