В Киеве разоблачили группу лиц, которые калечили предпринимателя и требовали криптовалюту

Правоохранители разоблачили группу лиц в Киеве, которые избивали и калечили предпринимателя, чтобы он перечислил криптовалюту на их счет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет, угрожая физическим насилием.

Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Но они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.

Затем один из нападавших сломал пострадавшему ногу, другой - угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на их счет средства на сумму около 28 тысяч долларов.

После получения перевода подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись.

Правоохранителям удалось установить нападающих. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.

Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

Четверым лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами, сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.