В Киеве с завтрашнего дня ЦПАУ будут принимать военнообязанных для обновления данных
Военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг. В столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента ЦПАУ в Киеве Наталью Шамрай в эфире "Киев 24".
"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", - сказала она.
По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.
"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в Киеве подключены почти 300 администраторов ЦПАУ", - добавила она.
Обновление данных военнообязанных
Напомним, с завтрашнего дня, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. Среди прочего он предполагает, что все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней.
Согласно новому закону, уточнить военно-учетные данные можно в ТЦК, центрах предоставления административных услуг и электронном кабинете призывника.
Детальнее о том, что будет, если не уточнить учтенные данные и почему наблюдаются очереди в военкоматах - в материале РБК-Украина.
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