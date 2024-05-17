В Киеве с завтрашнего дня ЦПАУ будут принимать военнообязанных для обновления данных

Военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг. В столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента ЦПАУ в Киеве Наталью Шамрай в эфире "Киев 24".

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", - сказала она.

По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в Киеве подключены почти 300 администраторов ЦПАУ", - добавила она.