В Киеве с завтрашнего дня полноценно заработает синяя ветка метро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечаются, что специалисты закончили работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбидская". С завтрашнего дня восстановят полноценное движение поездов синей ветки метро между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".

По словам Кличко, весь комплекс работ длился девять месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, "Укртелекома", других.

Был разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Специалисты усилили с обеих сторон туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей протяженностью более 50 метров), уложили новые колеи, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

Также при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее.

Как отметил мэр Киева, стоимость всего комплекса работ составила 383 млн гривен, что на 62 млн гривен меньше первоначальной стоимости.