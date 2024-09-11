ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве с завтрашнего дня полноценно заработает синяя ветка метро

Киев, Среда 11 сентября 2024 12:43
UA EN RU
В Киеве с завтрашнего дня полноценно заработает синяя ветка метро Фото: в Киеве 12 сентября возобновят работу закрытых станций метро (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в четверг, 12 сентября, полноценно заработает синяя ветка метро. Возобновят работу станций, закрытых из-за ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечаются, что специалисты закончили работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбидская". С завтрашнего дня восстановят полноценное движение поездов синей ветки метро между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".

По словам Кличко, весь комплекс работ длился девять месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, "Укртелекома", других.

Был разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Специалисты усилили с обеих сторон туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей протяженностью более 50 метров), уложили новые колеи, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

Также при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее.

Как отметил мэр Киева, стоимость всего комплекса работ составила 383 млн гривен, что на 62 млн гривен меньше первоначальной стоимости.

Предыстория

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций на синей ветке подземки. В связи с этим движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили и начали ремонт.

Параллельно с ремонтом проводилось расследование причин подтопления. Как сообщил мэр Виталий Кличко, причинами возникновения аварийной ситуации были ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ по строительству участка тоннеля метро.

Из-за подтопления правоохранители возбудили уголовное дело, а ряд чиновников получил подозрения, среди них и. о. начальника "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Метро
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление