У Києві відзавтра частково обмежать рух авто в одному з районів

У "Київавтодорі" уточнили, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху у лівій смузі руху. Дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.

З 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватська, Новопирогівська, Покільська та Набережно-Печерською дорогою. Обмежуватимуть рух у зв'язку з ремонтом вулично-дорожньої мережі.