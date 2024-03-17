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У Києві відзавтра частково обмежать рух авто в одному з районів

Фото: у Києві відзавтра частково обмежать рух авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На деяких ділянках Голосіївського району Києва можуть обмежити рух транспорту. Обмеження діятимуть 18-20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У "Київавтодорі" уточнили, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху у лівій смузі руху. Дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.

З 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватська, Новопирогівська, Покільська та Набережно-Печерською дорогою. Обмежуватимуть рух у зв'язку з ремонтом вулично-дорожньої мережі.

Як повідомлялося, у Києві нещодавно скасували плату за паркування за рішенням суду.

Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.

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