У Києві відзавтра частково обмежать рух авто в одному з районів

На деяких ділянках Голосіївського району Києва можуть обмежити рух транспорту. Обмеження діятимуть 18-20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
У "Київавтодорі" уточнили, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху у лівій смузі руху. Дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.
З 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватська, Новопирогівська, Покільська та Набережно-Печерською дорогою. Обмежуватимуть рух у зв'язку з ремонтом вулично-дорожньої мережі.
Як повідомлялося, у Києві нещодавно скасували плату за паркування за рішенням суду.
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