Головна » Життя » Зміни

У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудня

Понеділок 08 грудня 2025 11:19
У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудня Фото: Частина трамваїв у Києві курсуватиме зі змінами до 26 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві відсьогодні, 8 грудня, до 26 грудня трамваї кількох маршрутів курсуватимуть за зміненими схемами через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані КП "Київпастранс".

Які обмеження вводять для трамваїв

Ремонтні роботи триватимуть щодня з 10:00 до 17:00 (крім вихідних), і саме в цей час рух трамваїв буде частково закрито. На ділянці між зупинками "Інститут ім. Бакуля" - "Автозаводська" - "Семена Скляренка" колії тимчасово не працюватимуть, тому трамваї не зможуть проїжджати через цю частину маршруту.

У зв’язку з цим трамваї №11, №12 і №16 курсуватимуть лише від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.

Далі рух буде неможливий через розриття колій.

У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудня
Тимчасова схема руху трамваїв №№11, 12, 16 у Києві (інфографіка: КП "Київпастранс")

Трамвай №19 тимчасово возитиме пасажирів лише від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак", не доходячи до Куренівки та Оболоні.

У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудня
Тимчасова схема руху трамвая №19 у Києві (інфографіка: КП "Київпастранс")

На схемах, оприлюднених КП "Київпастранс", позначено закриті відрізки колій (червоні хрести) та об’їзні кільцеві маршрути трамваїв. Напрямки руху виділені кольорами, показано всі тимчасово недоступні зупинки.

Тимчасовий автобус №19Т

Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, місто запускає тимчасовий автобусний маршрут №19Т, який їхатиме через вулиці: Спаську, Межигірську, Оленівську, Кирилівську, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну. У зворотному напрямку автобус курсуватиме тим самим маршрутом.

У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудняУ Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут №19Т (інфографіка: КП "Київпастранс")

У "Київпастранс" перепрошують за тимчасові незручності та просять пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві під час оголошення повітряної тривоги запроваджують нові обмеження руху Південним мостом. Рух з правого на лівий берег для приватного та громадського транспорту тимчасово заборонятимуть, а автобуси №22 і №91 працюватимуть за спеціальними зміненими маршрутами (22-Т, 22-Д, 91-Т, 91-Д), залежно від того, де вони перебували на момент тривоги.

Також ми розповідали про зупинку руху на Хрещатику під час хвилини мовчання, для вшанування пам’яті загиблих українських захисників.

