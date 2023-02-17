У Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт

"Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних - 195!" - повідомив Попко.

Він нагадав, що загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Так, 23 грудня через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Нагадаємо, вчора в Києві було відновлено рух 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів.

Також ми писали про те, що з 12 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3.

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