UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт

Фото: у Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 17 лютого весь електротранспорт відновлює свою роботу. Трамваї та тролейбуси повертаються на свої маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних - 195!" - повідомив Попко.

Він нагадав, що загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Так, 23 грудня через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Нагадаємо, вчора в Києві було відновлено рух 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів.

Також ми писали про те, що з 12 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтролейбус