RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновляет свою работу весь электротранспорт

Фото: в Киеве возобновляет свою работу весь электротранспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 17 февраля весь электротранспорт возобновляет свою работу. Трамваи и троллейбусы возвращаются на свои маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

"Сегодня весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты! Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных - 195!" - сообщил Попко.

Он напомнил, что столица жила без электротранспорта 56 дней.

Так, 23 декабря из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Напомним, вчера в Киеве было возобновлено движение 31 троллейбусного и 13 трамвайных маршрутов.

Также мы писали о том, что с 12 января в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтролейбус