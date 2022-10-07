UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві відновить роботу фунікулер: названо дату запуску

Фото: (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Руслан Гаращенко

Київський фунікулер відновить роботу після планового ремонту. Запуск підйомника очікується вже у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що навесні під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.

"Під час робіт фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили шляхи та контактну мережу", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що підйомник підготовлений до експлуатації. Його запуск схвалили органи захисту культурної спадщини.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в українському громадському транспорті запрацювали нові обмеження. Так, уряд запровадив табу на відтворення у салоні музики, фільмів та інших звукових сигналів без згоди всіх пасажирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ