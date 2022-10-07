В Киеве возобновит работу фуникулер: названа дата запуска

Отмечается, что весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер законсервировали, поскольку подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт.

"В ходе работ специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника. Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути и контактную сеть", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что подъемник подготовлен к эксплуатации. Его запуск одобрили органы защиты культурного наследия.