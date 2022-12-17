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У Києві відновили водопостачання та роботу метро. Яка ситуація у столиці зараз

Фото: яка ситуація у Києві зараз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок суботи, 17 грудня, у Києві вже відновили водопостачання та запустили метро після ракетного удару у п'ятницю, 16 грудня. А ось тепло та світло є не у всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Вода і метро

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці", - написав він.

Також сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро.

Теплопостачання

За словами мера половина киян - вже з теплом.

"І ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста", - додав Кличко.

Світло

Як розповів очільник столиці, з енергопостачанням наразі 2/3 киян. Наразі графіки не діють, світло вимикають аварійно.

"Графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії - значний. І енергетики просять і надалі економити", - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві продовжує працювати лише як укриття. У столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

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Київ