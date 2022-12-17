В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас

Вода и метро

"Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он.

Также сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро.

Теплоснабжение

По словам мэра, половина киевлян - уже с теплом.

"И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", - добавил Кличко.

Свет

Как рассказал глава столицы, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Пока графики не действуют, свет выключают аварийно.

"Графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - подчеркнул мэр.