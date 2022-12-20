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У Києві відновили водопостачання

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 12:49
У Києві відновили водопостачання Фото: у Києві відновили водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві відновили систему водопостачання. Проте потрібен певний час, аби вона з'явилася у домівках усіх киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів", - написав він.

Клично зазначив, що вода вже поступово з’являється в будинках киян. Спершу - на нижніх поверхах будинків.

Так, тиск на верхніх поверхах будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика.

Комунальники продовжують працювати, аби повернути воду у помешканнях всіх киян.

Зазначимо, що сьогодні у Києві спостерігалися перебої з водопостачанням через ремонт об'єктів енергетичної інфраструктури.

Окрім того, у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

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