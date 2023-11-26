У Києві відновили високовольтні ЛЕП, пошкоджені під час атаки "Шахедів"

Дві високовольтні лінії електропередачі, які були пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога, вже відновлені. Наразі відключень електроенергії немає.

"Кілька потужних магістральних ліній електропередачі, що живлять Київ та міста навколо, були пошкоджені та відключилися вночі через цю щільну і потужну атаку Шахедів", - заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, була ймовірність запровадження обмежень електропостачання. Однак вдалося уникнути цього та забезпечити споживачів електроенергією в повному обсязі.

"Наші диспетчери впоралися із ситуацією. Також хочу подякувати нашим ремонтним бригадам за те, що швидко відновили важливі лінії й, відповідно, не створили людям дискомфорту у вихідний день", - підкреслив Кудрицький.

25 листопада через російський нічний обстріл частина киян залишалася без світла. У місті довелося застосувати аварійні відключення світла . Після обіду подачу електроенергії відновили.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Вночі 25 листопада Київ зазнав потужної з початку війни атаки "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Києві та області знищено майже 70 "Шахедів".

Уламки безпілотників упали у чотирьох районах столиці. Пошкодили нежитлові приміщення, дитячий садок. Є постраждалі.

Детальніше про нічну атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.