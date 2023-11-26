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У Києві відновили високовольтні ЛЕП, пошкоджені під час атаки "Шахедів"

Київ, Неділя 26 листопада 2023 01:08
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У Києві відновили високовольтні ЛЕП, пошкоджені під час атаки "Шахедів" Ілюстративне фото: у Києві відновили високовольтні ЛЕП (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Дві високовольтні лінії електропередачі, які були пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога, вже відновлені. Наразі відключень електроенергії немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укренерго" у соціальній мережі Facebook.

"Кілька потужних магістральних ліній електропередачі, що живлять Київ та міста навколо, були пошкоджені та відключилися вночі через цю щільну і потужну атаку Шахедів", - заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, була ймовірність запровадження обмежень електропостачання. Однак вдалося уникнути цього та забезпечити споживачів електроенергією в повному обсязі.

"Наші диспетчери впоралися із ситуацією. Також хочу подякувати нашим ремонтним бригадам за те, що швидко відновили важливі лінії й, відповідно, не створили людям дискомфорту у вихідний день", - підкреслив Кудрицький.

25 листопада через російський нічний обстріл частина киян залишалася без світла. У місті довелося застосувати аварійні відключення світла . Після обіду подачу електроенергії відновили.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Вночі 25 листопада Київ зазнав потужної з початку війни атаки "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Києві та області знищено майже 70 "Шахедів".

Уламки безпілотників упали у чотирьох районах столиці. Пошкодили нежитлові приміщення, дитячий садок. Є постраждалі.

Детальніше про нічну атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Електроенергія
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