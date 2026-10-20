У Києві відновили рух метро на "червоній лінії": чи працює станція "Чернігівська"

У Києві станом на ранок вівторка, 20 жовтня, відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Водночас станція "Чернігівська" після атаки РФ досі поки що не функціонує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Однак станція метро "Чернігівська", яка розташована між двома вищезгаданими, досі тимчасово не працює для пасажирських перевезень. У КМДА наголосили, що про відновлення буде повідомлено додатково, а наразі поїзди проїжджають повз станцію без зупинки.
Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня росіяни здійснили масований обстріл Києва із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень станція метро "Чернігівська".
Зокрема, пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і і управління рухом.
"Загалом на ділянці працювало понад 70 фахівців різних профільних служб "Київського метрополітену" аби якомога швидше ліквідувати наслідки масованого обстрілу. Дякуємо всім працівникам, які докладали максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити рух і повернути звичну роботу "червоної" лінії метрополітену", - поінформували у КМДА.
Детальніше про те, як виглядає станція метро "Чернігівська" після російської атаки - читайте та дивіться в матеріалі РБК-Україна.