У Києві відновили рух метро на "червоній лінії": чи працює станція "Чернігівська"

"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Однак станція метро "Чернігівська", яка розташована між двома вищезгаданими, досі тимчасово не працює для пасажирських перевезень. У КМДА наголосили, що про відновлення буде повідомлено додатково, а наразі поїзди проїжджають повз станцію без зупинки.