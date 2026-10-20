В Киеве возобновили движение метро на "красной линии": работает ли станция "Черниговская"

"Сегодня утром поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Однако станция метро "Черниговская", расположенная между двумя вышеупомянутыми, до сих пор временно не работает для пассажирских перевозок. В КГГА подчеркнули, что о возобновлении будет сообщено дополнительно, а пока поезда проезжают мимо станции без остановки.